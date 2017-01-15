"إسمنت الجوف" توصي بزيادة رأسمالها بنسبة 10%

أوصى مجلس إدارة شركة "إسمنت الجوف" بزيادة رأس مال الشركة إلى مليار و430 مليون ريال من مليار و300 مليون ريال، عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بنسبة 10%، أيّ بمنح سهم لكل 10 أسهم.

وأوضحت الشركة عبر بيان نشر على موقع "تداول" أن الزيادة في رأس المال ستتم عن طريق رسملة 130 مليون ريال من حساب الأرباح المتبقية.

وتهدف "إسمنت الجوف" من رفع رأس المال تعزيز مركزها المالي، مما سيساهم في تمكين الشركة من تنمية أعمالها المستقبلية.

وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية، والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحقا.

ولفتت الشركة إلى أنه في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة، ومن ثم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.

وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.