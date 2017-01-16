صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لـ0.4%

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 0.4 % في عام 2017 وذلك مقارنة بتوقعات بنمو يبلغ 2% في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي.



وقال الصندوق في تقرير حول مستجدات "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الاثنين إن نمو اقتصاد المملكة في العام الجاري سيكون "أضعف مما أشارت إليه التنبؤات السابقة نظرا لتخفيض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك الأخيرة".



ولم يتضمن ملخص تقرير الصندوق تفسيرات إضافية لخفض النمو المتوقع بالمملكة.



واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في نوفمبر على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر من أول يناير الجاري لتصل بإنتاجها إلى نحو 32.5 مليون برميل يوميا.



وأعلنت المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وأكبر منتجي المنظمة التزامها بتخفيضات أوبك التي تهدف إلى التخلص من تخمة في المعروض العالمي ودعم الأسعار التي تراجعت بوتيرة حادة على مدى عامين تقريبا.



وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن إنتاج السعودية هبط دون 10 ملايين برميل يوميا وهذا يعني أن السعودية خفضت الإنتاج بأكثر من 486 ألف برميل يوميا المتفق عليها بين المنتجين في أواخر العام الماضي.



كما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في عام 2018 إلى 2.3 % مقارنة مع توقعات بنمو 2.6 % في تقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر الماضي.



ونما اقتصاد المملكة إحدى أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.1 % في 2015 لينخفض النمو بعد ذلك بوتيرة حادة في 2016 إلى 1.4 % وفقا لتقديرات الصندوق.



وتعتمد المملكة بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز في تمويل موازنتها الحكومية ودشنت خططا للتحول الاقتصادي بعيدا عن الأنشطة الهيدروكربونية في السنوات الأخيرة.