نمو أرباح بنك البلاد 8% بالربع الرابع لـ221 مليون ريال

حقق بنك "البلاد" نمواً في الأرباح بنسبة 8.3% لـ 221.5 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2016، مقارنة بـ 204 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام 2015.

أما على أساس سنوي، فقد ارتفع صافي الربح خلال فترة 12 شهراً إلى 808 ملايين ريال، مقارنة بـ 788 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2015، أي بنسبة نمو بلغت 2.4%.

ويرجع بنك "البلاد"، في بيان نشر على موقع تداول، الارتفاع في صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 16.2% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، بالإضافة إلى الارتفاع في دخل العمليات الأخرى ومكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات قابلها انخفاض طفيف في مكاسب تحويل عملات أجنبية.

من جانب آخر، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.9% وذلك نتيجة للارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومخصصات خسائر التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى الارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات قابلها انخفاض في إيجارات ومصاريف المباني.