"المعجل": بدء عرض أصول الشركة في المزاد العلني

أوضحت مجموعة محمد المعجل أن شركة المزاد التي تم تعيينها من قبل المحكمة لإدارة عملية البيع والمزاد العلني قد وضعت ملصقا إعلانيا على بوابة المجمع السكني وموقع الشركة للتخزين والتحميل يحتوي الإعلان على عرض المنقولات في المزاد العلني.

يأتي ذلك إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول في الثالث من الشهر الجاري بخصوص أمر قضائي ببيع أصول الشركة .

وينص الإعلان على أن محكمة التنفيذ بالدمام قد أصدرت قرارا قضائياً يتضمن الأمر بإيقاع الحجز على جميع المنقولات المحرزة المملوكة لشركة مجموعة المعجل داخل الموقع وبيعها بالمزاد العلني تنفيذا لعدة أحكام صادرة لعدة غرماء على الشركة.

ولا تعلم الشركة حتى الآن، بحسب ما ورد على موقع تداول، المستفيدين النهائيين من متحصلات البيع من المزاد، علما بأن تقييم تلك المنقولات ماليا وتقدير الأثر المالي على الشركة سيستغرق بضعة أيام .