"كيان" تتحول للربحية بـ103 ملايين ريال بالربع الرابع

جاءت الأرباح الصافية لشركة كيان للبتروكيماويات أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ خلال الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 103 ملايين ريال، مقارنة بـ خسائر بلغت 624 مليون ريال خلال الربع الأخير من 2015.

أما خلال العام الماضي بأكمله، فقد بلغت أرباح كيان حوالي 135 مليون ريال مقابل خسائر 1.2 مليار ريال خلال عام 2015.

ويعود سبب تحقيق صافي الأرباح إلى زيادة الكميات المنتجة والمباعة وتحسن الأداء التشغيلي إضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات.

هذا إضافة إلى انخفاض مخصص مخزون قطع الغيار بطيئة الحركة وارتفاع حصة الشركة في صافي ربح شركة زميلة.