أرامكو تدشن أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح بالمملكة

دشن المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة بالوكالة في شركة أرامكو، عبدالكريم الغامدي، اليوم الثلاثاء، أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح بالمملكة في طريف.

وأوضح الغامدي أن تشغيل أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح يمثل نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة في المملكة تقودها أرامكو بالتعاون مع شركائها، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وبموجب برنامج للإصلاح الاقتصادي جرى إطلاقه العام الماضي، تسعى السعودية لاستخدام وسائل غير نفطية لتوليد الكثير من احتياجاتها الإضافية من الكهرباء في المستقبل لتتجنب إرهاق مواردها النفطية اللازمة لتوفير النقد الأجنبي من خلال الصادرات.

وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، ذكر يوم أمس، أن المملكة ستطلق في الأسابيع المقبلة برنامجا للطاقة المتجددة، من المتوقع أن يشمل استثمارات تصل قيمتها إلى ما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار بحلول 2023.