"GM":مليار دولار استثمارات بأميركا..و5 آلاف وظيفة جديدة

أعلنت شركة "جنرال موتورز" عزمها ضخ استثمارات إضافية بنحو مليار دولار في عمليات التصنيع في الولايات المتحدة الأميركية، لتنقل بعض خطوط الإنتاج من المكسيك إلى أميركا.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة ستوفر 5 آلاف فرصة عمل في السنوات القادمة، فما كان من ترمب إلا أن أعطى الضوء الأخضر لهذه المبادرة.

وقالت الشركة إن إجمالي الاستثمارات بلغ 2.9 مليار دولار في العام 2016، إضافة إلى أكثر من 21 مليار دولار استثمرت في عملياتها في الولايات المتحدة منذ عام 2009.

هذه التدابير تأتي بعدما وجه الرئيس المنتخب دونالد ترمب انتقادات لاذعة إلى جنرال موتورز وغيرها من شركات صناعة السيارات، وذلك بسبب إنتاج مركبات في المكسيك ليتم تصديرها إلى الولايات المتحدة، بحسب ما ورد في رويترز.

وفي 3 يناير، هدد ترمب بفرض "ضريبة حدود كبيرة" على جنرال موتورز لتصنيعها شيفروليه كروز في المكسيك.