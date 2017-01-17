ماذا تتضمن خطة الصين المستحدثة لجذب الاستثمار الأجنبي؟

أصدرت الحكومة الصينية تدابير لفتح أبواب ثاني أكبر اقتصاد في العالم أمام الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تخفيف القيود على الاستثمار في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

وقال مجلس الدولة الصيني، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الصين ستقلص القيود على الاستثمار الأجنبي في المصارف والأوراق المالية وإدارة الاستثمارات والعقود الآجلة والتأمين والتصنيف الائتماني وقطاعات المحاسبة.

ولم يفصح المجلس عن تفاصيل أخرى، كما لم يتم الإعلان عن الإطار الزمني لتطبيق هذه القرارات.

تأتي تلك التدابير في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس شي جين بينغ إلى تقديم الصين كدولة رائدة على مستوى العالم في مكافحة الحماية التجارية والدفاع عن العولمة.

وأبلغ شي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا اليوم أن الصين ستبقي بابها مفتوحا على مصراعيه ولن تغلقه.

وقال مجلس الدولة في بيانه إن شركات الاستثمار الأجنبية سيُسمح لها بالإدراج في بورصتي شنغهاي وتشنتشن، وكذلك أكبر بورصة لسوق خارج المقصورة في البلاد.

كما سيجرى السماح لشركات الاستثمار الأجنبية بإصدار أدوات دين متنوعة في الصين بما في ذلك سندات الشركات والسندات القابلة للتحويل.

وقالت الحكومة الصينية إن التدابير تهدف إلى خلق بيئة "عادلة وتنافسية" تضع "الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة".