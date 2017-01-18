"سوق.كوم" خارج عربة تسوق أمازون..ومجموعة الفطيم البديل؟

ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة "أمازون" تخلت عن صفقة الاستحواذ على منصة التجارة الإلكترونية SOUQ.COM والتي كان من المتوقع أن تصل قيمتها إلى مليار دولار، وذلك بسبب خلاف على السعر.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن سوق.كوم تبحث عن مستثمرين بديلين، وأنها تفاوض في هذا الشأن مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية.

وكان المستثمران الحاليان في الشركة Tiger Global Management و Naspers الجنوب إفريقية قد قاما بتعيين غولدمان ساكس للبحث عن مشترين لحصة في الشركة.

يشار إلى أن آخر جولة لجمع التمويل من المستثمرين في فبراير الماضي قد رفعت تقييم الشركة إلى 275 مليون دولار.