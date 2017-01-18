بعد إعلان "ماي" خطة الانفصال.. ردود إيجابية من بروكسيل

قال الوزير المكلف بملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس إن الحكومة تلقت ردودا إيجابية من بروكسل بعدما حددت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أولوياتها فيما يتعلق بالمفاوضات القادمة حول مغادرة الاتحاد.



وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأمور ستتغير بالنسبة للبريطانيين بعد الـ Brexit ، استبعد ديفيس فرض قيودا على السفر ولكن الفحص الجمركي مطروح للتفاوض.



ولفت إلى أنه عدد القادمين من أوروبا إلى بريطانيا يبلغ 35 مليون زائرا سنوياً.

وقالت ماي في كلمة لها أمس الثلاثاء إن بريطانيا ستسعى إلى دخول الأسواق الأوروبية بأكبر قدر ممكن لكنها تهدف إلى تشكيل اتفاقاتها التجارية مع دول خارج حدود أوروبا وفرض قيود على الهجرة من القارة.