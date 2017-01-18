هيكل: قطاعات التصدير ستواجه الضغوط الاقتصادية

توقع رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أحمد هيكل، أن تكون قطاعات تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة للخارج بعملات صعبة، "هي القادرة على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في المنطقة العربية للسنوات المقبلة".

وقال هيكل في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، إن "الإصلاحات وخفض الدعم عن الطاقة سيخلق ضغوطا شديدة على المواطن، وستكون معدلات النمو غير مرتفعة وأسعار المستهلكين مرتفعة".

وعبر عن اعتقاده بأن التضخم المحلي بالدول العربية التي ستقوم برفع الدعم عن الطاقة، سيجعل القطاعات القادرة على تصدير المنتجات للخارج ذات ميزة تنافسية.

وتوقع انتعاش قطاع الزراعة في مصر، وقطاعات أخرى في المنطقة مثل الطاقة الشمسية، والصناعات التحويلية وهي القطاعات القادرة على مواجهة الظروف الاقتصادية المقبلة.