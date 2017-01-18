"أدوية الحكمة": سنرفع التصدير لـ20% لتعويض الخسائر

قال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لشركة أدوية الحكمة مازن دروزة إن القوائم النهائية لأسعار الأدوية الجديدة في السوق المصرية سيبدأ تطبيقها بدءاً من 27 يناير الجاري، حيث يحق لكل شركة أدوية مصرية أن تقدم 15% من منتجاتها لرفع سعرها.

وأوضح دروزة، في مقابلة مع العربية على هامش مؤتمر "دافوس"، أن حوالي ثلث الأصناف الدوائية لشركة "أدوية الحكمة" (في قطاعات تصنيع المحاقين والأدوية الجنيسة وأدوية السرطان) سيتم رفع سعرها، أي نحو 40 مستحضراً.

لا يخفي دروزة أن العديد من شركات الأدوية العالمية قد انسحبت من السوق المصرية بسبب تذبذب العملة، كاشفاً أن أرباح شركة "أدوية الحكمة" ستتأثر بتعويم الجنيه المصري حيث سيتم التعويض عن الخسائر برفع نسبة التصدير من 10 إلى 20% لتخفيف من عملية تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ولفت إلى أنه منذ تعويم الجنيه، قامت شركة "أدوية الحكمة" بتزويد السوق بالأدوية بدون انقطاع، إلى جانب الاستمرار في الإنتاج.

وأكد دروزة أن إجمالي مبيعات الشركة ستصل إلى 2 مليار دولار في العام 2017.