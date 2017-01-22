بعد Brexit.."ترمب" يؤسس لعلاقات تجارية جديدة مع بريطانيا

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب سيلتقي مع رئيسة الوزراء البريطانية لوضع أسس جديدة للعلاقات التجارية بين البلدين، في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت تيريزا ماي الأسبوع الماضي عن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت الخروج من السوق الأوروبية الموحدة، ووضع قيود على تدفق المهاجرين إلى بريطانيا، قبل التفاوض على اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد.

ويأتي ذلك مخالفاً لموقف الرئيس الأميركي السابق "أوباما" الذي كان قد حذر بأن خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي، سيضعها في ذيل قائمة الراغبين في توقيع اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.

كما أضاف المتحدث بأن ترامب سيلتقي أيضاً الرئيس المكسيكي الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن التجارة ستكون جزءا من أجندة الاجتماع إلى جانب ملف الهجرة والأمن.