رئيس صافولا: الخسائر الفصلية "استثنائية" ولن تتكرر

وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة "صافولا" والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة بنده للتجزئة ريان فايز في مقابلة مع "العربية" الخسائر الفصلية التي تكبدتها مجموعة صافولا السعودية بـ الخسائر "الاستثنائية وغير المتكررة"، مرجعاً سببها لخسائر أصول شركتها في مصر، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، إلى تكلفة خفض مخزون "بنده".

وأضاف فايز أن نتائج صافولا تأثرت في مصر بقطاع السكر فيما الزيوت والمعكرونة ربحت تشغيليا.

غير أنه يعود ليؤكد أن نتائج "صافولا" ستكون إيجابية من حيث التدفق المالي، لتتحول إلى الربحية في العام 2017، قائلاً: "تحوطنا لتفادي تأثير تحركات العملة المصرية على نتائجنا".

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الصفقة مع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية (البنك) حيث سيستثمر البنك بموجبها مبلغ 100 مليون دولار أميركي في الشركة المصرية المتحدة للسكر (إحدى الشركات الفرعية التابعة لمجموعة صافولا)، ستكتمل في الربع الأول من العام 2017.