هل تستقطب السوق الموازية بالسعودية 40 شركة بـ2017؟

كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية غسان السليمان، في مقابلة مع قناة "العربية" عن خطط الهيئة لتحفيز الحركة التمويلية للشركات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع البنوك ومؤسسة النقد.

وأشار السليمان إلى الدور الذي سيلعبه صندوق الصناديق في تفعيل تمويل رأس المال في المملكة.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على تطوير وزيادة حاضنات الأعمال.

وقبيل إطلاق السوق الموازية في السعودية في فبراير، نوه السليمان بالاهتمام القوي الذي تحظى به هذه السوق من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن أمله في استقطاب حوالي 40 شركة خلال العام الجاري.

وفيما أشار إلى أنه حتى الآن تمت الموافقة على إدراج 5 شركات بالسوق الموازية، أكد أن السوق الموازية تهدف إلى توفير آليات للتخارج ودعم الشركات العائلية.