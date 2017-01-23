إعمار المدينة: نعتزم خفض التكاليف بـ20% في 2017

أشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإعمار المدينة الاقتصادية فهد الرشيد إلى ترسية عقود جديدة العام الماضي بقيمة 1.6 مليار ريال، 30% منها في المدينة الصناعية و40% في المنطقة السكنية ومشاريع الترفيه والسياحة، متوقعا ترسية عقود بقيمة أكبر العام الحالي.

وقال الرشيد، في مقابلة لقناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن حركة الحاويات في الميناء شهدت نمواً في 2016 بنسبة 9% إلى 1.6 مليون حاوية.

وأكد عزم الشركة رفع طاقة استيعاب الميناء من 3 ملايين إلى 4 ملايين حاوية في 2017.

ورغم تباطؤ الطلب على العقارات، لفت الرشيد إلى نمو مبيعات إعمار المدينة العقارية في 2016، متوقعاً الاستمرار في ارتفاع المبيعات في العام 2017 ولكن مع التركيز على خفض التكاليف بحوالي 20%.

وعن مواكبة الشركة لمجريات الثورة الصناعية الرابعة، نوه الرشيد بأن إعمار المدينة الاقتصادية تعيد تصميم مخطط المدينة لتواكب التطور التقني والرقمي .