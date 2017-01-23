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البرلمان يرفع رأسمال "الخطوط الكويتية" بملياري دولار

المصدر: الكويت - العربية.نت
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صرحت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي للكويت، في بيان رسمي تلقت "العربية" نسخة منه، عن موافقة اللجنة المالية في مجلس الأمة على استدعاء 600 مليون دينار أي نحو ملياري دولار من الاحتياطي العام لزيادة رأسمال الشركة.

وبينت الشركة أن زيادة رأس المال سيسهم في تحقيق أركان استراتيجية التغيير والرامية إلى تعزيز تنافسية "الكويتية" من حيث المنتج والتوسع وتحديث الأسطول وتطوير تجربة الطيران لعملائها.

وتهدف استراتيجية التغيير التي أطلقت في الربع الأخير من العام الماضي إلى استعادة مكانة "الكويتية" في السوقين المحلي والإقليمي.

كلمات دالّة

#الخطوط الجوية الكويتية, #مجلس الأمة, #الإحتياطي, #رأسمال الشركة, #الطيران

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