النفط يتراجع بعد نتيجة ضغوط ارتفاع الإنتاج الأميركي

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وذلك لأول مرة منذ 3 جلسات بعد أن أثرت احتمالات ارتفاع الإنتاج الأميركي على السوق.

وأضافت شركات الطاقة الأميركية، الأسبوع الماضي، أكبر عدد من منصات الحفر للإنتاج الجديد منذ نحو 4 سنوات.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار 29 منصة في الأسبوع المنتهي في 20 يناير، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 551 منصة، وهو أكبر عدد منذ نوفمبر 2015.

وبلغ سعر خام برنت القياسي 55.42 دولار للبرميل في الساعة 04:41 بتوقيت غرينتش، متراجعا 7 سنتات عن مستوى الإغلاق السابق.

وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 53.11 دولار للبرميل.