مسلسل نقل الوظائف المصرفية من لندن مستمر

صرحت مصادر من "مورغان ستانلي" و"سيتي غروب" بأن البنكين لديهما خطط للاستغناء عن وظائف في مقراتهما البريطانية بعد الـBrexit .

وقالت المصادر إن "مورغان ستانلي" سينقل 1000 وظيفة تمثل أكثر من 15% من قوته العاملة في بريطانيا، بينما حدد "سيتي غروب" 100 وظيفة سيتم نقلها.

يأتي ذلك عقب إعلان كلٍ من HSBC وUBS الأسبوع الماضي، أنهما قد سيستغنيان عن ألف وظيفة لكل منهما.

وتتوالى هذه الأخبار منذ إعلان تيريزا ماي خطتها للخروج من الاتحاد الاوروبي، والتي ستتضمن الخروج من السوق الأوروبية الموحدة، وهو ما سيُفقد المؤسسات المالية القدرة على بيع منتجاتها المالية بسهولة عبر القارة الأوروبية.

وكانت المؤسسات المالية قد حذرت قبيل الاستفتاء بانها ستضطر إلى إغلاق مكاتب لها ونقل وظائف في حال خروج بريطانيا من الاتحاد وفقدان لندن مكانتها كعاصمة أوروبا المالية.