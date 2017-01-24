خبير: أميركا ستنسحب تباعاً من اتفاقية "النافتا"

قال الخبير السعودي في التجارة الدولية فواز العلمي إن اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادي، أو ما يُعرف اختصارا باتفاقية TTP لم تكن لصالح أميركا، رغم أنها تتحكم بنحو 40% من الاقتصاد العالمي.

ويرجع العلمي في مقابلة مع "العربية" السبب في انسحاب الولايات المتحدة رسمياً من اتفاقية TPP إلى أنها شكلت عائقاً أمام تصدير المنتجات الأميركية إلى الأسواق الشرق آسيوية، كون هذه الاتفاقية متعلقة بنظام العمل والعمال بالتالي فإن معدل الرواتب في دول شرق آسيا لا يتماشى والرواتب المرتفعة في أميركا ما يعيق تصدير المنتجات الأميركية إلى نيوزيلندا واليابان والصين..

ويوضح العلمي أن ترمب يحاول من خلال سياسته إلى إعادة صياغة الاتفاقيات التجارية لتتحول إلى مفهوم من دولة إلى دولة، ليتمكن من تحديد مطالبه من دولة ما وبالتالي تصدير المنتجات الأميركية لها ودخول أسواقها.

ويتوقع العلمي أن قرارات ترمب لن تتوقف عند هذا الحد، بل سيتبعها قراراً بالانسحاب من اتفاقية "النافتا" مع الإبقاء على كندا فقط، كون المكسيك هي إحدى الدول التي تلجأ إليها الولايات المتحدة لتصنيع منتجاتها ثم تعيد تصديرها إلى أميركا نظراً لانخفاض رواتب العمال.

يشار إلى أن TTP هو اتفاق تجارة حرة عديد الأطراف يهدف إلى زيادة تحرر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي، يتألف من 12 عضواً، ويضم كلا من بروناي وشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة وأستراليا وماليزيا وبيرو والولايات المتحدة.