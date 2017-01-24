"رينو نيسان" للعربية: سيارات ذاتية القيادة بـ 2018

قال الرئيس التنفيذي لشركة "رينو نيسان" كارلوس غصن، إن العالم سيشهد إنتاجا للسيارات ذاتية القيادة خلال العام 2018، متوقعا أن يتطور الأمر إلى سيارات ذاتية القيادة بلا سائق تماما بالعام 2022.

وأضاف غصن في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش منتدى دافوس أن "الفرق كبير عند الحديث عن نماذج لإنتاج عدد محدود من السيارات ذاتية القيادة، في عاصمة هنا أو مدينة هناك" مؤكدا أن "الإنتاج المتسلسل" أو التجاري على مستوى شائع "هو الأهم".

ورتب غصن توقعاته بشأن هذه الطفرة في عالم السيارات، إلى ظهور سيارات يمكن التحكم بها ذاتية في الزحام أو على الطرق السريعة، و"هو ما ستطلقه نيسان رينو بحلول العالم 2018"، ومن ثم الانتقال إلى "سيارات ذاتية بلا مقود وبلا سائق بعد العام 2022.

وكشف عن طرح "رينو نيسان " سيارة فان فيها خواص ذاتية القيادة على الطرق السريعة، ووجدت الشركة أن 60% من الزبائن، دفعوا ألف دولار أكثر للحصول على هذه الخاصيات.

وأكد غصن أن شركته ستتبع القوانين الأميركية الجديدة في اتفاقيات التجارة الحرة، لكن المهم بحسب رأيه أن تُطبّق هذه القوانين على الجميع، مشيراً إلى أن معمل الشركة في المكسيك يصدر بكامل طاقته ومعظم إنتاجه لا يذهب إلى أميركا، بل إلى الأسواق الأوروبية وأميركا الجنوبية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وقع، أمرا تنفيذيا تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسميا من اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادي، أو ما يُعرف اختصارا باتفاقية "TTP"، والذي يضم 12 دولة، ملتزما بذلك بأحد تعهدات حملته الانتخابية العام الماضي. وحذر قبل أيام قليلة معدودة من إمكانية الانسحاب من اتفاقية "النافتا" تباعاً.