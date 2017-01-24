وزير البترول: مصر ملتزمة بالسداد لشركات النفط الأجنبية

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده ملتزمة بسداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية والبالغة 3.5 مليار دولار وإن كان نقص العملة الأجنبية زاد من صعوبة سداد هذه الديون.

وأضاف الملا "نحن ملتزمون وسنواصل خفض الأرقام مثلما فعلنا على مدى السنوات الثلاث الماضية."

وكان الوزير أكد في وقت سابق هذا الشهر إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.