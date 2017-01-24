"شمعون 2" يهاجم شركات سعودية بينها موبايلي وصدارة

أكدت موبايلي في بيان رسمي، تمكنها من تأمين وحماية جميع أنظمة الشركة نتيجة التقنية المتطورة والبنى التحتية المُطبقة لديها، وذلك إثر تعرضها لهجمات إلكترونية.

وأشار بيان موبايلي إلى تعرضها للهجمات الإلكترونية مثل شركات وقطاعات أخرى بالمملكة والمنطقة، وكانت شركة صدارة قد أعلنت أنها ضمن المؤسسات التي تعرضت لهجمات قرصنة من قبل فيروس "شمعون 2".

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية قد أصدرت، أمس، بلاغا أمنيا تحذر فيه من الفيروس، الذي أعاد للأذهان فيروس "شمعون 1" الذي أصاب قبل أشهر عددا من المواقع السعودية، ومن بينها موقع شركة أرامكو.

وطلبت الهيئة من كافة المؤسسات والشركات إجراء عمليات مكثفة لحماية شبكاتها الداخلية والخارجية.