تراجع سعر الخام بعد بيانات بارتفاع المخزونات الأميركية

تراجعت أسعار النفط، بعد صدور بيانات تظهر ارتفاع المخزونات الأميركية.

حيث أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي زيادة مخزونات الخام بـ2.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بقليل، حيث قدروا الزيادة عند 2.8 مليون برميل.

كما زادت واردات الخام الأميركية بنحو 140 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، لتصل إلى 7.9 مليون برميل يوميا.

وكان الخام حقق مكاسب أمس مع التصريحات الصادرة عن أوبك، بأن الإنتاج تراجع مليوناً ونصف المليون برميل يومياً. كذلك رجحت مصادر بقطاع النفط أن الإنتاج السعودي سيتراجع إلى 9.9 مليون برميل يومياً في يناير الجاري.