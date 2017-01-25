النويس للاستثمار: أبوظبي ستشهد المزيد من دمج المصارف

قال رئيس مجلس إدارة النويس للاستثمار، حسين النويس، إن اقتصاد أبوظبي يشهد مرحلة "اندماجات" أو consolidation، متوقعا أن تشهد أبوظبي المزيد من الاندماجات لاسيما في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والخدمات.

وأشار النويس، في مقابلة خاصة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن هذه الاندماجات تنعكس إيجاباً على مستوى الكفاءة وتخفض المصاريف وتعزز الربحية.

ونوه بأن شركة "النويس للاستثمار" هي شركة استثمارية في قطاعات الفنادق والعقارات، والرعاية الصحية، وإدارة حقول النفط، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق، اعتبر النويس أنه توجد فرص كبيرة اليوم أمام الشركة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في إفريقيا وآسيا.