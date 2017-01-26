السعودية: اتفاق أوبك لن يؤثر على إمداداتنا لليابان

قال وكيل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية لشؤون الشركات، عابد السعدون، إن اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين العام على خفض الإنتاج لن يؤثر على إمدادات النفط السعودي لليابان.

وأوضح السعدون، أمام ندوة عن صناعة النفط في طوكيو، أن الاتفاق الأخير بين أوبك والمنتجين من خارجها لخفض صادرات النفط لن يؤثر على التزاماتنا وصادراتنا النفطية لليابان.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أواخر العام الماضي، ستخفض أوبك وروسيا ومنتجون آخرون للنفط الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا وذلك مبدئيا لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في وقت سابق من هذا الشهر إن السعودية خفضت إنتاجها إلى أقل قليلا من المستهدف بموجب الاتفاق.

وسبق أن أعلنت السعودية أنها ضخت 10.47 مليون برميل يوميا في ديسمبر.