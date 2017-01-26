تراجع أرباح "المشرق" 21% لـ441 مليون درهم للربع الرابع

تراجعت أرباح بنك "المشرق" بنسبة 21% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الربع المماثل من عام 2015، لتبلغ 441 مليون درهم.

وجاءت هذه النتائج قريبة من متوسط التوقعات البالغ 451 مليون درهم.

وعلى مدار العام الماضي بأكمله، تراجعت أرباح المشرق بنسبة 21% مقارنةً مع عام 2015 لتبلغ 1.9 مليار درهم.

وأشار البنك إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، تراجعت من 3.6% في سبتمبر، لتبلغ 3.1% في ديسمبر الماضي.

لكن في المقابل، ارتفع إجمالي مخصصات القروض إلى 3.3 مليار درهم بنسبة تغطية تجاوزت 150%، وذلك رغم ارتفاع الدخل التشغيلي بـ 3% إلى 6.2 مليار درهم.