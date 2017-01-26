تونس تبدأ جولة ترويج سندات بمليار يورو في 5 فبراير

قال مصدر حكومي إن تونس ستبدأ جولة ترويجية لسندات دولية قيمتها مليار يورو في 5 فبراير على أن تحدد السعر في 14 فبراير عند 5 إلى 6%.

وكانت تونس أعلنت أواخر نوفمبر خططا لإصدار سندات دولية بمليار يورو من أجل سد العجز بعد تضرر الاقتصاد إثر هجمات على قطاعها السياحي.

وتتلقى تونس منذ الانتقال الديمقراطي في أعقاب انتفاضة 2011 دعما من الشركاء الدوليين ومؤسسات الإقراض متعددة الجنسيات لإنجاح التحول.

لكن سير الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لمعالجة البطالة والإنفاق العام المرتفع لم يكن على مستوى التقدم السياسي في البلاد.