كيف ستتمكن مصر من مضاعفة صادراتها بـ2020؟

أكد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، أنه يجري حالياً وضع استراتيجية متكاملة للتصدير، بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية.

وقال قابيل إن الوزارة تسعى لمضاعفة الصادرات، التي بلغت في العام الماضي حوالي 18.5 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 34 مليار دولار في 2020 وذلك في إطار الاستراتيجية التي تم إطلاقها مطلع نوفمبر الماضي، لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر.

وأوضح قابيل أن الاستراتيجية ترتكز على تحديد الأسواق المستهدفة والمزايا التنافسية لكل قطاع، مع ربطها بجميع الجهات المعنية بالتصدير، سواء كانت مكاتب تجارية بالخارج أو مراكز لوجستية يجرى إقامتها من خلال جمعية المصدِّرين المصريين، أو آليات تمويلية تتم إتاحتها من خلال بنك تنمية الصادرات، أو أي بنوك أخرى، مع تفعيل آليات ضمان وتأمين مخاطر الصادرات، وبصفة خاصة في السوق الأفريقية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية كشفت عن وجود فرص تصديرية لمصر بالقارة الإفريقية بقيمة 18 مليار دولار وهو ما يمثل أكثر من 5 مرات حجم صادراتنا الحالية للقارة والبالغة نحو 3.48 مليار دولار.

حيث نحتل بها المركز الـ43 بين الدول المصدرة لإفريقيا وبنسبة 0.63% من واردات القارة من العالم والمقدرة بنحو 547.7 مليار دولار طبقا لإحصاءات عام 2015.

من ناحية أخرى، التقى رئيس مجلس الأعمال المصري الكيني حسام فريد، بسفير كينيا بمصر لإنهاء الترتيبات اﻷخيرة للبعثة المصرية التي ستزور كينيا خلال الفترة من 12 إلى 17 فبراير القادم، والتي تبحث تدشين مجلس الاعمال المشترك بين البلدين.

وأضاف فريد أن هناك 5 قطاعات ستشارك في البعثة التي تتكون من 70 شركة، يأتي على رأسها الصناعات الهندسية، والصناعات الكيمياوية، والصناعات الغذائية، وصناعة مواد البناء، والصناعات الطبية، والملابس الجاهزة والمنسوجات.

وأشار فريد إلى أن البعثة ستشهد لقاءات ثنائية بين المشاركين من الجانب المصري والجانب الكيني، بهدف دعم وتنشيط التجارة بين البلدين، مشيرا إلى أن المجلس يسعى ﻷن تكون كينيا نقطة انطلاق لدول شرق إفريقيا لرجال اﻷعمال والمصنعين والشركات المصرية.