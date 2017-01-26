مؤشرات MSCI ترحب بسرعة الإصلاحات بالسوق السعودية

رحبت مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة بالإصلاحات التي نُفذت مؤخرا في السوق السعودية وهي فتح سوق الأسهم أمام المؤسسات المالية الأجنبية.

وأشارت "إم إس سي آي" إلى أنها ستتابع تطورات السوق الإيجابية، لتعيد النظر في يونيو المقبل حول إمكانية إدخال السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة، وفي حال كان القرار إيجابيا سيتم الإعلان عن ضم السعودية في منتصف عام 2019.

وقالت MSCI إن تصنيف السعودية كسوق ناشئة قد يجذب مليارات الدولارات من الصناديق الدولية إلى سوقها.

وكانت السعودية قد أعلنت في الأشهر الماضية عن خطط جديدة لجذب المستثمرين الأجانب إلى سوقها، من بينها تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية لتصبح بعد يومي عمل.