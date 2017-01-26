هل من فرص استثمار بالسندات لارتفاع العائد على المخاطرة؟

قال رئيس الأسواق الناشئة لدى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بنك كريدي سويس، عادل أفيوني، إن الأسواق الناشئة لا يزال لديها إمكانية للنمو أكثر من الأسواق المتقدمة، علما أنه صدر تقرير مؤخرا أظهر أن الاستثمارات في سندات وأسهم الأسواق الناشئة وصلت العام الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن هناك فرصا للاستثمار في السندات وسط ارتفاع العائد على المخاطرة، قائلاً: "يمكن للمستثمرين الاستفادة من تقلبات السوق".

ولفت إلى أن الفرص للمستثمرين طويلي الأجل تكمن بالطاقة والبنى التحتية والكهرباء .

وفيما أكد أفيوني أن الأسواق الناشئة تبقى لديها إمكانية للنمو أكثر من المتقدمة، توقع نمو مختلف القطاعات في إفريقيا وآسيا، إضافة إلى الصين.