"آبل" تقاضي كوالكوم في بكين.. والغرامة مليار يوان

قالت محكمة حقوق الملكية الفكرية ببكين في بيان إن آبل أقامت دعوى قضائية بحق كوالكوم متهمة شركة صناعة الرقائق بإساءة استغلال وضعها المهيمن في القطاع ومطالبة بتعويض قدره مليار يوان أيّ نحو 145.32 مليون دولار.

وأقامت آبل دعوى ثانية بحق كوالكوم تتهمها فيها بالنكوص عن تعهداتها بالتوسع في ترخيص "براءات اختراع معيارية ضرورية" وبتكلفة غير باهظة.

يذكر أن كوالكوم مورد رئيسي لكل من آبل وسامسونغ إلكترونيكس للرقائق المستخدمة في ربط أجهزة الهاتف بالشبكات اللاسلكية.

وساهمت الشركتان معا بنسبة 40% من إيرادات كوالكوم البالغة 23.5 مليار دولار في أحدث سنة مالية لها.

وقالت كوالكوم في بيان بالبريد الإلكتروني إنها لم تطلع بعد على كامل الشكاوى المقدمة بحقها أمام المحكمة الصينية. لكن من دون روزنبرغ نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام لكوالكوم أوضح أن الشركة عرضت على آبل نفس الشروط التي تقدمها لعملائها الآخرين بعد حكم تنظيمي صدر في الصين عام 2015 ، مؤكداً أن الشركة ستدافع عن نموذج أعمالها أمام المحاكم الصينية.

وقال روزنبرغ "هذه الدعاوى المقامة من الوحدة الصينية لآبل ليست سوى جزء من جهود آبل للبحث عن سبل لتقليل المبالغ التي تدفعها مقابل تكنولوجيا كوالكوم."

تأتي الدعاوى القضائية في أعقاب قرار لجنة التجارة الاتحادية الأميركية بتقديم شكوى في 17 يناير تتهم فيها كوالكوم باستخدام أساليب غير تنافسية لحماية احتكارها لأشباه موصلات ضرورية في الهواتف المحمولة.

عقب ذلك أقامت آبل دعوى ذات صلة يوم الجمعة حيث طلبت من محكمة اتحادية في كاليفورنيا إلزام كوالكوم بدفع مليار دولار قيمة تخفيضات تعهدت بها واتهمت الشركة بالمغالاة في أسعار الشرائح.

تجدر الإشارة إلى أن كوالكوم تواجه دعاوى قضائية مماثلة في أنحاء العالم.