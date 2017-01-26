"نماء".. زيادة رأسمال وتخارج لمعالجة الخسائر

أعلنت شركة "نماء" للكيمياويات عن خطتها لتعديل أوضاع الشركة، بعدما بلغت خسائرها المتراكمة نسبة 76.1% من رأسمالها.

وتتضمن هذه الخطة، بحسب ما نشر على موقع تداول:

1- تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ مليار و50 مليون ريال أيّ من 1.285.200.000 ريال سعودي إلى 235.2 مليون ريال سعودي وذلك كما تم الإعلان عنه بـ 28 ديسمبر الماضي.

2- زيادة رأس مال الشركة وذلك لتمويل إنتاج الشركة لمنتجات كيمياوية متخصصة بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع المنتجات الوسيطة التابعة للشركة.

3- القيام ببيع شركة نماء للاستثمار الصناع (شركة تابعة) أو بعض أصولها. وسيتم استعمال متحصلات بيع شركة نماء للاستثمار الصناعي أو بعض أصولها في تمويل الأنشطة الجوهرية للشركة أو تسديد جزء من ديون الشركة القائمة أو توزيع أرباح على المساهمين أو أي مزيج من هذه الخيارات، وتجدر الإشارة إلى أن أصول شركة نماء للاستثمار الصناعي (عقارات) تعتبر أصولا غير جوهرية لنشاط شركة نماء للكيمياويات.

كما أبلغت الشركة مساهميها بأن مجلس الإدارة يعكف منذ الإعلان عن دراسة زيادة راس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، على دراسة كل خيارات الشركة وذلك بالتعاون مع جميع مستشاريها الماليين والقانونيين.