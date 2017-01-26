60 % حصة الدول العربية من محفظة تمويل الصندوق الكويتي

قام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتمويل 106 دولة عربية ونامية عبر تقديم قروض ميسرة ومساعدات للمشاريع الإنمائية بإجمالي يبلغ حوالي 20 مليار دولار على مدار نحو 55 عاماً منذ إنشائه.

كما يقوم الصندوق بتقديم المساعدات لتمويل تكاليف إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الانمائية في هذه الدول، وتدريب الكوادر الوطنية فيها.

وكان للدول العربية نصيب وافر من إجمالي محفظة التمويل لدى الصندوق الكويتي بنسبة 60% خاصة دول مصر وتونس والأردن وتحديدا خلال السنوات الـ 5 الأخيرة.

وفي هذا السياق، أكد مستشار هندسي لدى الصندوق الكويتي محمد صادقي في مقابلة مع "العربية" أن مشاريع البنية التحتية الأكثر تمويلا ضمن محفظة الصندوق الكويتي، وهي تشمل خدمات الكهرباء والمياه والطرقات والمشاريع الزراعية.

ولفت إلى أن الصندوق الكويتي يقدم قروضاً ميسرة ومساعدات للمشاريع الإنمائية، مشيراً إلى أن الدورة التمويلية للصندوق هي بنحو 600 إلى 700 مليون دولار، تحصل الدول العربية على نحو 50% من هذه المبالغ.