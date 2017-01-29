تعرف على تحديات مواكبة الدول العربية للتحول الرقمي

ناقشت قناة "العربية" في ندوتها ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، مستقبل الاقتصادات العربية في ظل التحول الرقمي و"الثورة الصناعية الرابعة".

واستعرضت الندوة التي شارك بها وحضرها كبار المسؤولين، بالدول والشركات، التحديات التي يمثلها التحول إلى التقنية وسيطرة الآلات على معدلات البطالة المرتفعة أصلا في العالم العربي.

وأشار المشاركون في الندوة إلى أهمية تأهيل الشباب العربي لمواكبة التطور التقني، حيث كان رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، ووزير التجارة المصري، طارق قابيل، ممثلي الحكومات في الندوة.

أما الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية STC، خالد البياري، فكان صوت شركات القطاع الخاص في المنطقة، بينما شارك بيتر سميث مؤسس ومدير شركة "بلوك تشاين" للحلول التقنية العالمية، ليتحدث عن أهمية حوكمة وتحويل أنظمة التعليم ولتتوافق مع التطور التقني.

وتطرق الحضور إلى تحديات أمن المعلومات من جملة المصاعب التي تواجه التحول الكامل إلى التقنية.