مبادلة: الشركات الإماراتية تحاول إيجاد الفرص بسوق الهند

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة للتنمية" خلدون المبارك، أهمية السوق الهندية بالنسبة للإمارات في جميع المجالات، لاسيما البنية التحتية بجانب الطاقة الشمسية والنفط.

وقال المبارك في مقابلة مع "العربية"، على هامش زيارة الوفد الوزاري الإماراتي إلى الهند التي تم خلالها توقيع اتفاقيات اقتصادية عديدة بين الطرفين، إن الشركات الإماراتية تحاول إيجاد الفرص التي تناسبها في السوق الهندية.

وفي حين اتجهت الإمارات إلى توقيع اتفاقية لتخزين النفط في الهند، أشار رئيس شركة "مبادلة" إلى أن مستثمري الهند مهتمون بقطاعات العقار والطيران والبنية التحتية.