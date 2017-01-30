21 مليار دولار عجز ميزان المدفوعات الجزائري بـ9 أشهر

ذكر محافظ البنك المركزي الجزائري، محمد لوكال، أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ 21.42 مليار دولار في أول تسعة أشهر من عام 2016 بسبب هبوط أسعار النفط الذي أضر بالقوائم المالية للدولة.

وقال لوكال إن احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت بمقدار 30 مليار دولار في 2016 لتصل إلى 114.1 مليار دولار مقارنة مع 144.1 مليار في نهاية 2015.

وتمثل إيرادات النفط والغاز 94% من حصيلة الصادرات الإجمالية و60 % من ميزانية الدولة.

وصرح لوكال أمام البرلمان، أمس الأحد، بأن اقتصاد البلاد تضرر كثيرا جراء انهيار أسعار النفط.

وتتوقع الجزائر أن تنخفض إيرادات النفط والغاز إلى 27.5 مليار دولار في نهاية 2016 من 35.7 مليار دولار في 2015، و60 مليار دولار في 2014.

وأقرت الحكومة خفض ميزانيتها لعام 2017 بنسبة 14% بعد أن قلصتها 9% في 2016 سعيا للتكيف مع هبوط إيرادات قطاع الطاقة.