STC تكسب 336 مليون ريال من تغيير المعايير المحاسبية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية أن الأثر المالي الناتج عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية سيكون عبارة عن ارتفاع بـ 8% في صافي الدخل وبواقع 336 مليون ريال.

ويعود سبب ذلك بحسب الشركة إلى اختلاف معالجة اتفاقية امتياز تقديم خدمات لدى إحدى شركات المجموعة، حيث تعالج وتصنف هذه الاتفاقية كأصول ثابتة حسب معايير المحاسبة السعودية.

إلا أن معايير المحاسبة الدولية تعالج وتصنف هذه الاتفاقية كأصول غير ملموسة.

كذلك سيؤدي تبني المعايير الجديدة إلى انخفاض في مصروف مخصص نهاية الخدمة بمبلغ 67 مليون ريال نتيجة لإعادة تقييم هذا المخصص.