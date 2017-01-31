إلزام الشركات التي تتجاوز خسائرها 50% بالإفصاح عن خطتها

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال المدفوع بالإفصاح على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" قبل تاريخ 21 أبريل عن خطتها حيال تطبيق المادة 150 من نظام الشركات.

وفي حال بلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع وجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع لتقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.

ولفتت هيئة السوق المالية إلى أنه في حال عدم اجتماع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة فتعد الشركة منقضية بقوة النظام.