جنرال إلكتريك: تطوير تكنولوجيا تربط بيانات المستشفيات

قال الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية في الشرق الأوسط وتركيا، ماهر أبوزيد، إن شركته تعمل على تدريب الأطباء والممرضات بشكل مستمر من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة كما نقل المعرفة والخبرات من الكوادر الطبية الأجنبية إلى الكوادر المحلية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار أبو زيد، في مقابلة مع العربية على هامش معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، إلى تكنولوجيا تعمل عليها جنرال إلكتريك من شأنها ربط المستشفيات مع بعضها بعضا، كما ربط المستشفيات بمراكز خارج المنطقة بما يساعد ويسهل على التشخيص المبكر ونقل المعرفة بين الأطباء.

وكشف عن المزيد من التغيرات الجذرية المرتقبة على صعيد العولمة والرقمنة في قطاع الرعاية الصحية، حيث سيتم ربط بيانات المرضى في المستشفيات مع بعضها بعضا للوصول إلى فعالية أكبر من حيث الجودة وتقديم الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن جنرال إلكتريك قد أطلقت أكثر من 12 منتجاً لأول مرة في الشرق الأوسط، بعدما تم تدشينها مسبقاً في أميركا في ديسمبر الماضي، معلناً عن إطلاق جهاز Ultrasound يطبع مجسما ثلاثي الأبعاد للجنين.