مسؤول: مصر ترفع سعر السكر المدعم 14% والزيت 20% غدا

قال مسؤول في وزارة التموين المصرية إن وزير التموين محمد مصيلحي قرر رفع سعر السكر المدعم 14.3 % إلى 8 جنيهات للكيلوجرام أيّ حوالي 42 سنتا من 7 جنيهات ، والزيت 20 % إلى 12 جنيها من 10 جنيهات اعتبارا من غد الأربعاء.



وتعاني مصر من أزمة في المعروض من السكر منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن دفعت الدولة لزيادة وارداتها منه وسط نقص في الدولار وارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.



وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "الوزير قرر زيادة سعر الكيلوجرام من السكر إلى 8 جنيهات والزيت إلى 12 جنيها اعتبارا من غد الأربعاء.



وتابع "بعد تلك الزيادة ستظل مصر تدعم سعر السكر بنحو 3 جنيهات والزيت بـ 6 جنيهات لكل كيلوجرام."



وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع بالأسعار المدعمة.