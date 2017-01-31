مسح: أوبك تنفذ 82% من تعهدات خفض إنتاج النفط في يناير

أظهر مسح أجرته "رويترز" ونشرت نتائجه اليوم أن إنتاج أوبك من النفط يتجه للهبوط أكثر من مليون برميل يوميا هذا الشهر بما يشير إلى بداية قوية للمنظمة في تنفيذ أول اتفاق لها في 8 سنوات على خفض الإمدادات.

وأشار المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع إلى أن متوسط إمدادات 11 دولة عضوا بأوبك يشملها الاتفاق بلغ 30.01 مليون برميل يوميا في يناير انخفاضا من 31.17 مليون برميل يوميا في ديسمبر.



وإذا ما قورنت بالمستويات التي اتفقت الدول على خفض الإنتاج منها ، وهي مستويات أكتوبر في معظم الحالات، فذلك يعني أن أعضاء أوبك خفضوا الإنتاج بواقع 958 ألف برميل يوميا من حجم الخفض الذي تعهدوا به والبالغ 1.164 مليون برميل يوميا وهو ما يعكس التزاما نسبته 82 % بالاتفاق.



ويستند مسح رويترز إلى بيانات ملاحية تقدمها مصادر خارجية وبيانات تومسون رويترز ومعلومات من مصادر بشركات نفط وأوبك وشركات استشارية.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اتفقت على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من الأول من يناير في أول اتفاق من نوعه منذ عام 2008 بهدف تعزيز أسعار النفط والتخلص من تخمة المعروض.

