"المراعي" تعلن عن خطتها للتحول لتطبيق المعايير الدولية

أعلنت شركة "المراعي" عن إصدار أول قوائم مالية نظامية تطبق بها المعايير الدولية للتقارير المالية "IFRS"عن الربع الأول من العام 2017، وخلال الفترة المحددة نظامياً.

وإلحاقاً لإعلان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" في 25 أكتوبر 2016، بخصوص خطتها للتحوّل لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) - المرحلة الثانية، أبلغت "المراعي" مساهميها عن اعتمادها السياسات المحاسبية الضرورية لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية "IFRS" في 6 ديسمبر الماضي، وذلك تماشياً مع متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين "SOCPA".

وبما يتوافق مع خطة التحوّل، فقد تم إعداد قوائم مالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016.

وتؤكد شركة "المراعي" في بيانها أن لا تأثيرات جوهرية على الشركة ناتجة عن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية "IFRS"، لافتة إلى أنه لا يوجد أي صعوبات أو معوقات قد تؤثر على المقدرة في إعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.