مصدر:طرح جزئي لأسهم بنك القاهرة في البورصة بالنصف الأول

قالت مصادر في سوق المال إنه سيتم قيد أسهم بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد في بورصة مصر الأسبوع المقبل على أن يتم طرح جزء من أسهمه خلال النصف الأول من عام 2017.

وأوضح رئيس البورصة المصرية محمد عمران لرويترز في اتصال هاتفي أن "بنك القاهرة تقدم بطلب لقيد أسهمه اليوم، سيتم القيد خلال الاسبوع المقبل".

وقال مصدر مطلع على عملية الطرح "طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة سيكون الأكبر منذ 2010".

وكان آخر طرح عام أولي لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

وكشف مصدر اخر أن "هيرميس واتش.اس.بي.سي سيقدمان المشورة في عملية الطرح وسيكون بيكر آند ماكينزي المستشار القانوني للطرح"، ويبلغ رأسمال بنك القاهرة 2.25 مليار جنيه أيّ نحو 119.05 مليون دولار موزعا على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة.