نتائج متباينة لأكبر 3 بنوك في أبوظبي

ارتفعت أرباحُ بنك أبو ظبي الوطني في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 28% مقارنةً مع الفترة المماثلة من عامِ 2015، لتصلَ إلى 1.33 مليار درهم.

وجاءت الأرباحُ الفصلية متماشيةً مع التوقعات البالغة 1.3 درهم. وأرجَعَ البنكُ نمو الأرباح الفصلية إلى رسومِ الإقراض العالية ومبيعات التأمين.

أبو ظبي التجاري

من جهة أخرى، تراجعت أرباحُ بنك "أبو ظبي التجاري" في الربع الرابع من العام الماضي بـ 16%, مقارنةً بنفس الفترة من 2015، لتصلَ إلى مليار درهم.

وجاءت الأرباحُ متماشيةً مع متوسط توقعات المحللين التي بلغت 979 مليون درهم.

وأوصى مجلسُ إدارة البنك بتوزيعِ أرباحٍ نقدية عن عامِ 2016 بنسبة 40%، وذلك مقارنةً مع توزيعِ أرباحٍ نقديةٍ بـ 45% عن عام.

الخليج الأول

وسجلت أرباح بنك الخليج الأول تراجعاً بنسبة 11% في الربع الرابع من العام الماضي إلى 1.53 مليار درهم، لكنها تفوقت على توقعات المحللين التي بلغ معدلها 1.3 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع درهم للسهم عن العام 2016، بمجموع 4.5 مليار درهم، من دون تغيير عن توزيعه العام السابق.

وعلى مدى العام بأكمله، استقرت أرباح البنك عند 6 مليارات درهم.