ارتفاع إيرادات "فيسبوك" الفصلية 51% لـ8.8 مليار دولار

ارتفعت إيرادات شركة "فيسبوك" الفصلية بـ 51% إلى 8.8 مليار دولار، مع توسع الشركة في خدمات قطاعي الهواتف الذكية والفيديو.

وفاقت الإيرادات توقعات المحللين التي كانت عند 8.6 مليار دولار.

كذلك تضاعفت الأرباح الفصلية للشركة، لتبلغ 3.5 مليار دولار.

وشكلت عائدات الإعلانات من الهواتف الذكية 84% من إجمالي الإيرادات، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالفترة الماضية.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين يومياً بـ 18% ليصل إلى مليار و230 مليون مستخدم.

وكان عدد المستخدمين النشطين يومياً من الهواتف الذكية ملياراً و150 مليون مستخدم، بارتفاع نسبته 23%.