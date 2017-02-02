العربية ترصد أحدث الأرقام:مليون أسرة سجلت بحساب المواطن

ارتفع عدد الأسر التي سجلت بياناتها في البوابة الإلكترونية لحساب المواطن إلى 1.46 مليون أسرة ظهر هذا اليوم، فيما قارب عدد الذين أكملوا تقديم بياناتهم بالكامل 900 ألف، وهو ما يعادل 20% من الأسر المتوقع تسجيلها في حساب المواطن.

وتضاف هذه الأرقام إلى الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي، والتي يزيد عددها على 850 ألف أسرة، والتي تم نقل بياناتها لتصبح مسجلة تلقائياً في حساب المواطن.

وتلقى مركز الاتصال الخاص بالبرنامج خلال ساعتين صباح اليوم 13600 مكالمة للاستفسار عن حساب المواطن وطريقة التسجيل.

وتركز أكثر الاستفسارات حول طريقة الإفصاح عن دخل العقارات وكيفية وضعها ضمن التسجيل في حساب المواطن.