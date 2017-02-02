المرزوق: لن نقبل التزاما بخفض الإنتاج أقل من 100%

أشار وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق الذي ترأس بلاده لجنة مراقبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين الدول المنتجة من أوبك وخارجها، إلى أن أرقام الالتزام ستظهر في النصف الثاني من الشهر الحالي.

وقال المرزوق في مقابلة مع "العربية"، "لن نقبل التزاماً بخفض الإنتاج أقل من 100%"، واصفأً التجاوب من قبل الدول المشاركة في اتفاقية "أوبك" بالمشجع ، حتى إن بعض الدول الأخرى خارج الاتفاقية أبدت رغبتها في تخفيض الإنتاج.

ولفت المرزوق أن الأسعار الحالية للنفط مريحة لكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء.