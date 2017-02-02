جيه بي مورغان يدفع 797 مليون دولار لتسوية دعاوى "ليمان"

سيدفع جيه بي مورغان تشيس أند كو 797.5 مليون دولار نقدا لتسوية جميع الدعاوى المرفوعة نيابة عن ليمان براذرز الذي انهار في سبتمبر 2008 ليوقد شرارة أزمة مالية عالمية.

وتتطلب التسوية التي أعلنت أمس الأربعاء موافقة قاضي الإفلاس الأميركي شيلي شابمان في مانهاتن.

يأتي ذلك في أعقاب اتفاق جيه.بي مورغان في يناير الماضي على دفع 1.42 مليار دولار نقدا لتسوية معظم دعاوى أخرى في قضية تطالب أكبر بنك في الولايات المتحدة بنحو 8.6 مليار دولار لتعويض مقرضي ليمان.

واجه جيه.بي مورغان، الذي كان ثاني أكبر دائن مضمون لليمان، تهماً باستغلال نفوذه كبنك "مقاصة" رئيسي لليمان في سحب سيولة نقدية حرجة في الأيام القليلة الأخيرة قبل إعلان إفلاس ليمان براذرز في 15 أيلول 2008.

ويقول دائنو ليمان إن جيه.بي مورغان استخلص بشكل غير ضروري مليارات الدولارات من أموال الضمانات ليحصل بذلك على مكاسب باهظة على حسابهم.

واسترد الدائنون ما يزيد على 110 مليارات دولار، بينما حصل حاملو السندات الذين كان من المتوقع أن يتلقوا 21 سنتا فقط للدولار على مثلي هذا المبلغ تقريبا.