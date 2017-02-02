دبي..استراتيجية الطاقة المتجددة ومراحل بناء مستقبل نظيف

أصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي الشهر الماضي طلب تقديم العروض للشركات المؤهلة لإنشاء محطة الطاقة الشمسية المركزة بطاقة 200 ميغا واط، ضمن مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي سيولد 1000 ميغا واط بحلول عام 2020.

وفي هذا السياق، تحدث العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير، في مقابلة خاصة مع "العربية" لبرنامج مستقبل الطاقة، عن المراحل المختلفة لمجمع محمد بن راشد وسبب الانتقال إلى الطاقة الشمسية المركزة في المرحلة الرابعة.

وكشف الطاير أن المباني التي انضمت إلى مشروع شمس دبي حتى الآن ستولد أكثر من 200 ميغاواط، مؤكداً أن دبي بذلك ستتجاوز هدفها بتحقيق نسبة 7% من الطاقة المتجددة عام 2020.

وقال الطاير إن مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية سينتج 5000 ميغاواط عند انتهائه، متوقعاً الحصول على أسعار تنافسية للطاقة الشمسية في المستقبل "أرخص مما حصلنا عليه".

وفي حين أشار إلى أن التمويل قد انتهى بالنسبة لمشاريع الطاقة المتجددة الحالية، قال "وضعنا سعر 8 سنتات للكيلو واط ساعة لمشروع الطاقة الشمسية المركزة"، ولافتاً إلى أن أسعار بطاريات الليثيوم لا تزال مرتفعة جدا وهي تقنية غير مجربة.

وفي سياق متصل، تحدث الطاير عن صندوق "التمويل الأخضر" وهي مبادرة جديدة، يتم من خلالها توجيه 100 مليار درهم للاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات.

دبي.. مراحل بناء مستقبل نظيف

مما لا شك فيه إن إمارة دبي كانت من أوائل الحكومات في المنطقة التي تبنت هكذا استراتيجية مع إطلاقها عام 2011، ولكن ما هي المراحل التي مرت بها دبي في السنوات الماضية في بناء مستقبلها النظيف؟

أشار مدير الاستراتيجية والتخطيط لدى المجلس الأعلى للطاقة في دبي طاهر دياب إلى أن الاستراتيجية بدأت بهدف 5% من الطاقة المتجددة في 2030 ليتم رفعها إلى 25% بعد ذلك نتيجة عدة عوامل أهمها تراجع تكلفة الطاقة الشمسية، وإشراك القطاع الخاص.

وأوضح أنه تم خلق ثقة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة، مشدداً على أن هدف المجلس الأعلى للطاقة في دبي هو الوصول إلى 75% من الطاقة المركبة في دبي من الطاقة الشمسية في 2050.